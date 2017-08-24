Найгірше позаду, з одним застереженням – Порошенко

Внаслідок російської агресії на Донбасі загинуло понад 10 тисяч людей.

Про це заявив президент Петро Порошенко у своєму виступі на параді з нагоди Дня незалежності в Києві.

"Понад 10 тисяч українських життів на совісті агресора. Повік не забудемо й не пробачимо", - сказав він.

Порошенко заявив, що на 26 році незалежності Україна вийшла з глибокого шоку, який спричинила для її економіки російська гібридна агресія, відновилося зростання ВВП, і подальші прогнози є позитивними.

"Про те, що найгірше й найболісніше вже позаду, можна говорити доволі впевнено. З одним лише застереженням: ми не знаємо, що в голові в того, хто сидить за поребриком і посилає до нас тих, про кого сам каже "их там нет". Найменше чого хоче Росія – це успішної України. Хоча вона взагалі ніякої України не сприймає. Тому в кремлівських лабораторіях то Новоросію видумають, то, як зовсім нещодавно, Малоросію", - сказав президент.

"Що на це скажеш? Нехай собі як знають божеволіють, конають, а нам своє робить. Хоча це рядок з радянізованого Павла Тичини, він цілком годиться як наша відповідь росіянам", - додав він.

Українська правда