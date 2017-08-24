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Худшее позади, с одной оговоркой - Порошенко

Четверг, 24 августа 2017, 10:55

Вследствие российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тысяч украинцев.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в своем выступлении на параде по случаю Дня независимости в Киеве.

"Более 10 тысяч украинских жизней на совести агрессора. Вовек не забудем и не простим", - сказал он.

Порошенко заявил, что на 26 году независимости Украины вышла из глубокого шока, который вызвала для ее экономики российская гибридная агрессия, возобновился рост ВВП, и дальнейшие прогнозы являются положительными.

"О том, что худшее и самое болезненное уже позади, можно говорить достаточно уверенно. С одной лишь оговоркой: мы не знаем, что в голове у того, кто сидит за поребриком и посылает к нам тех, о ком сам говорит "их там нет". Меньшее, чего хочет Россия - это успешной Украины. Хотя она вообще никакой Украины не воспринимает. Поэтому в кремлевских лабораториях то Новороссию выдумают, то, как совсем недавно, Малороссию", - сказал президент.

"Что на это скажешь? Пусть как знают сходят с ума, конают, а нам свое делать. Хотя это строка с советизированного Павла Тычины, она вполне годится как наш ответ россиянам", - добавил он.

Украинская правда

Темы: Порошенко
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