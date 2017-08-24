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Україна готова дати жорстку військову відсіч агресору – президент

Четвер, 24 серпня 2017, 11:25
Україна готова дати жорстку військову відсіч агресору – президент

Україна готова дати жорстку військову відсіч, якщо Росія піде в наступ.

Про це заявив президент Петро Порошенко у своєму виступі на параді з нагоди Дня незалежності.

Він зазначив, що впевненій в українській армії, яка, за оцінкою європейських аналітичних центрів, перебуває в найкращій формі, ніж будь-коли.

"Україна готова дати жорстку військову відсіч агресору при його спробі піти в наступ. Але все ж таки ми виходимо з пріоритетності мирного, дипломатичного, політико-правового шляху повернення Донбасу і Криму", - сказав Порошенко.

Він повідомив, що через шість хвиль мобілізації пройшли вже 200 тисяч осіб, близько 100 тисяч пішли служити за контрактом. 130 тисяч воїнів з бойовим досвідом зараховані до мобілізаційного резерву, і в разі загострення ситуації готові швидко повернутися до строю.

"Найміцніше залізо в нашій армії – це те, з якого зроблені наші воїни", - сказав президент.

Він повідомив, що присвоїв звання героїв України оборонцю Авдіївської промзони лейтенанту Василю Тарасюку та капітану Євгену Лоскоту, який в 2014 році зупинив рух колони російських військ в бік Щастя й підірвав себе гранатою, посмертно.

Євген Лоскот був заступником командира розвідроти 1-ї танкової бригади, капітан ЗСУ, член Чернігівської обласної організації ВО "Свобода". Зник безвісти 5 вересня 2014 року, ймовірно, після бою з проросійською бандою в районі Веселої Гори. Його рештки було  ідентифіковано за результатами ДНК-експертизи 2 вересня 2015 року.

Порошенко також підкреслив, що для України є надзвичайно символічною участь у параді з нагоди Дня незалежності керівників оборонних відомств і військовослужбовців Збройних Сил Великої Британії, Грузії, Естонії, Канади. Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії та США.

Українська правда

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Теми: Порошенко
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