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Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору - президент

Четверг, 24 августа 2017, 11:25
Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору - президент

Украина готова дать жесткий военный отпор, если Россия пойдет в наступление.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в своем выступлении на параде по случаю Дня независимости.

Он отметил, что уверен в украинской армии, которая, по оценке европейских аналитических центров, находится в лучшей форме, чем когда-либо.

"Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору при его попытке пойти в наступление. Но все же мы исходим из приоритетности мирного, дипломатического, политико-правового пути возвращения Донбасса и Крыма", - сказал Порошенко.

Он сообщил, что через шесть волн мобилизации прошли уже 200 тысяч человек, около 100 тысяч пошли служить по контракту. 130 тысяч воинов с боевым опытом зачислены в мобилизационный резерв, и в случае обострения ситуации готовы быстро вернуться в строй.

"Самое прочное железо в нашей армии - это то, из которого сделаны наши воины", - сказал президент.

Он сообщил, что присвоил звание героев Украины защитнику Авдеевской промзоны лейтенанту Василию Тарасюку и капитану Евгению Лоскоту, который в 2014 году остановил движение колонны российских войск в сторону Счастья и подорвал себя гранатой, посмертно.

Евгений Лоскот был заместителем командира разведроты 1-й танковой бригады, капитан ВСУ, член Черниговской областной организации ВО "Свобода". Пропал без вести 5 сентября 2014 года, вероятно, после боя с пророссийской бандой в районе Веселой Горы. Его остатки были идентифицированы по результатам ДНК-экспертизы 2 сентября 2015 года.

Порошенко также подчеркнул, что для Украины чрезвычайно символично участие в параде по случаю Дня независимости руководителей оборонных ведомств и военнослужащих Вооруженных Сил Великобритании, Грузии, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии и США.

Украинская правда

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Темы: Порошенко
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