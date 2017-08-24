Розвідка: Бойовики ховають заборонену зброю на цивільних об'єктах
Четвер, 24 серпня 2017, 11:54
Бойовики переховують заборонене "Мінськом" озброєння та військову техніку поблизу лінії розмежування на непідконтрольних Україні територіях Донбасу.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України 24 серпня.
За даними розвідки, заборонена техніка та озброєння зосереджені на територіях цивільних підприємств, а саме у м. Дебальцеве - на території заводу металургійного машинного будівництва, у м.Докучаєвськ - на території колишнього автотранспортного підприємства, у н.п. Бойківське - на території сільськогосподарського підприємства.
"З метою недопущення виявлення озброєння противник передислоковує техніку або намагається блокувати чи обмежити роботу представників ОБСЄ під час проведення перевірок зазначених об’єктів", - зазначили у розвідці.
Українська правда