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Розвідка: Бойовики ховають заборонену зброю на цивільних об'єктах

Четвер, 24 серпня 2017, 11:54

Бойовики переховують заборонене "Мінськом" озброєння та військову техніку поблизу лінії розмежування на непідконтрольних Україні територіях Донбасу. 

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України 24 серпня.

За даними розвідки, заборонена техніка та озброєння зосереджені на територіях цивільних підприємств, а саме у м. Дебальцеве - на території заводу металургійного машинного будівництва, у м.Докучаєвськ - на території колишнього автотранспортного підприємства, у н.п. Бойківське - на території сільськогосподарського підприємства. 

"З метою недопущення виявлення озброєння противник передислоковує техніку або намагається блокувати чи обмежити роботу представників ОБСЄ під час проведення перевірок зазначених об’єктів", - зазначили у розвідці. 
Українська правда 

Теми: Донбасзброярозвідка
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