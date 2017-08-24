Разведка: Боевики прячут запрещенное оружие на гражданских объектах

Боевики прячут запрещенное Минскими соглашениями вооружение и военную технику вблизи линии разграничения на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины 24 августа.

По данным разведки, запрещенная техника и вооружение сосредоточены на территориях гражданских предприятий, а именно в г.Дебальцево - на территории завода металлургического машинного строительства, в г.Докучаевск - на территории бывшего автотранспортного предприятия, в н.п. Бойковское - на территории сельскохозяйственного предприятия.

"С целью недопущения обнаружения вооружение противник передислоцирует технику или пытается блокировать или ограничить работу представителей ОБСЕ во время проведения проверок указанных объектов", - отметили в разведке.

Украинская правда