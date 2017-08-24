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СБУ шукає людину, яка заявила про підготовку замаху на Порошенка

Четвер, 24 серпня 2017, 12:48

СБУ розшукує невідомого, який зателефонував до чергової частини Харківського облуправління спецслужби і повідомив, що на президента Петра Порошенка під час візиту до області 22 серпня буде здійснено замах.

Цю інформацію підтвердив в ефірі 5-го каналу радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наскільки я знаю, проводиться відповідне з'ясування обставин цього повідомлення, а також пошук аноніма, і я думаю, що як тільки інформація буде з'ясована, про неї повідомлять", - сказав Шкіряк.

За його словами, в цьому випадку "можна розглядати два варіанти", і не виключено, що це просто "чийсь ідіотський жарт".

Раніше джерело в правоохоронних органах повідомило "Інтерфакс-Україна", що 22 серпня між 11 і 12 годинами до чергової частини Харківського облуправління СБУ надійшов дзвінок, здійснений за допомогою IP-телефонії.

"Механічний голос, що нагадує жіночий, сказав, що на президента буде скоєно замах під час його візиту до Харківської області. У зв'язку з дзвінком були скориговані деякі організаційні моменти візиту", - повідомило джерело.

За словами співрозмовника агентства, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 112 (замах на життя державного діяча) КК України. Правоохоронці проводять пошукові заходи, щоб знайти і встановити того, хто здійснив дзвінок.

Теми: Харківська областьПорошенкоСБУШкіряк
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