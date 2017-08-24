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СБУ ищет человека, заявившего о подготовке покушения на Порошенко

Четверг, 24 августа 2017, 12:48

СБУ разыскивает неизвестного, позвонившего в дежурную часть Харьковского облуправления спецслужбы и сообщившего, что на президента Петра Порошенко во время визита в область 22 августа будет совершено покушение.

Эту информацию подтвердил в эфире 5-го канала советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Насколько я знаю, проводится соответствующее выяснение обстоятельств этого сообщения, а также поиск анонима, и я думаю, что как только информация будет выяснена, о ней сообщат", - сказал Шкиряк.

По его словам, в этом случае "можно рассматривать два варианта", и не исключено, что это просто "чья-то идиотская шутка".

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфакс-Украина", что 22 августа между 11 и 12 часами в дежурную часть Харьковского облуправления СБУ поступил звонок, совершенный при помощи IP-телефонии.

"Механический голос, напоминающий женский, сказал, что на президента будет совершено покушение во время его визита в Харьковскую область. В связи со звонком были скорректированы некоторые организационные моменты визита", - сообщил источник.

По словам собеседника агентства, по данному факту начато уголовное производство по ст. 112 (покушение на жизнь государственного деятеля) УК Украины. Правоохранители проводят поисковые мероприятия, чтобы найти и установить того, кто совершил звонок.

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Темы: Харьковская областьПорошенкоСБУШкиряк
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