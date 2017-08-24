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Центром Києва пройшла "Хода нескорених"

Четвер, 24 серпня 2017, 13:06
Центром Києва пройшла Хода нескорених

У центрі Києва проходить акція "Хода нескорених" за участю родичів загиблих у зоні проведення АТО, які служили у добробатах. 

Захід на Хрещатику відбувається на День Незалежності другий рік поспіль. 

Як зазначають організатори акції, захід проходить "без політики, без агітації, без гасел". 

Участь у акції також беруть добровольці з батальйону "Артемівськ", бійці з 36 ОБрМП, 41 БТрО, міліція особливого призначення "Кривбас", 25 Батальйон "Киевская Русь", 53 ОМБр, 72 ОМБР, з батальйону ім. Кульчицького, 51 ОМБР та  54 ОРБ. 

"24 серпня люди збираються у центрі столиці, аби дати сигнал світові і українцям, що не можна зупинятися, не можна задовольнятися, не можна коритися і схилятися перед ворогом та брехнею", - зазначають організатори "Ходи". 

 
 
 
 
 
 
Усі фото - Мар'яна П'єцух

Раніше у центральній частині міста відбувся військовий парад, участь у якому в т.ч. взяли 231 представник іноземних збройних сил. Також на параді були присутні екс-президенти України Віктор Ющенко, Леонід Кучма та Леонід Кравчук. 

Святкування у центрі Києва по закінченню параду з нагоди Дня Незалежності триває. 

Українська правда 

Теми: Київ
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