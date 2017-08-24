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В центре Киева прошло "Шествие непокоренных"

Четверг, 24 августа 2017, 13:06
В центре Киева прошло Шествие непокоренных

В центре Киева проходит акция "Шествие непокоренных" с участием родственников погибших в зоне проведения АТО, которые служили в добробатах.

Мероприятие на Крещатике проходит в День Независимости второй год подряд. 

Как отмечают организаторы акции, мероприятие проходит "без политики, без агитации, без лозунгов".

Участие в акции также принимают добровольцы из батальона "Артемовск", бойцы из 36 ОБрМП, 41 БТрО, милиция особого назначения "Кривбасс", 25 Батальон "Киевская Русь", 53 ОМБр, 72 ОМБР, из батальона им. Кульчицкого, 51 ОМБР и 54 ОРБ.

"24 августа люди собираются в центре столицы, чтобы дать сигнал миру и украинцам, что нельзя останавливаться, нельзя довольствоваться, нельзя повиноваться и склоняться перед врагом и ложью", - отмечают организаторы "Шествия".

 
 
 
 
 
 
Все фото - Марьяна Пьецух

Ранее в центральной части города состоялся военный парад, в котором в т.ч. приняли участие 231 представитель иностранных вооруженных сил. Также на параде присутствовали экс-президенты Украины Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук.

Празднование в центре Киева по окончании парада по случаю Дня Независимости продолжается.

Украинская правда 

Темы: Киев
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