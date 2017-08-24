Порошенко: Обговоренням питання про озброєння від США задоволений
Президент Петро Порошенко відмовився коментувати постачання Україні летального озброєння від США та заявив, що задоволений ходом обговорення цього питання.
Про це Порошенко заявив 24 серпня на спільній прес-конференції з главою Пентагону США Джеймсом Меттісом.
"Ми обговорювали зі США усі сторони нашої співпраці, у т.ч. розширення Україною оборонних спроможностей, співпрацію у військово-технічній сфері. Ми домовилися, що у нас буде дуже активний діалог щодо забезпечення оборонних можливостей України", - повідомив президент.
Він додав, що йдеться не лише про постачання летального озброєння, а й про засоби радіоелектронної боротьби, засоби, які збільшують ефективність дій ЗСУ в оборонній сфері, і т.і.
"Обговорення цих питань до прийняття остаточного рішення потребує "тиші". Я не хотів би коментувати ці питання, але обговоренням нашої дискусії я задоволений", - додав Порошенко.
"Ми бачимо чітку позицію нашого партнера - США - і прогрес у цьому напрямку мене задовольняє", - зазначив він.
Українська правда