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Порошенко: Обговоренням питання про озброєння від США задоволений

Четвер, 24 серпня 2017, 13:46

Президент Петро Порошенко відмовився коментувати постачання Україні летального озброєння від США та заявив, що задоволений ходом обговорення цього питання.

Про це Порошенко заявив 24 серпня на спільній прес-конференції з главою Пентагону США Джеймсом Меттісом. 

"Ми обговорювали зі  США усі сторони нашої співпраці, у т.ч. розширення Україною оборонних спроможностей, співпрацію у військово-технічній сфері. Ми домовилися, що у нас буде  дуже активний діалог щодо забезпечення оборонних можливостей України", - повідомив президент.

Він додав, що йдеться не лише про постачання летального озброєння, а й про засоби радіоелектронної боротьби, засоби, які збільшують ефективність дій ЗСУ  в оборонній сфері,  і т.і.

"Обговорення цих питань до прийняття остаточного рішення потребує "тиші". Я не хотів би коментувати ці питання, але обговоренням нашої дискусії я задоволений", - додав Порошенко.

"Ми бачимо чітку позицію нашого партнера - США - і прогрес у цьому напрямку мене задовольняє", - зазначив  він. 

Українська правда 

Теми: ПорошенкоСШАзброя
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