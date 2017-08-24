На Донбассе - 39 тысяч боевиков, из них 3 тысячи - регулярные войска РФ

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 39 тысяч боевиков, из них 3 тысячи - российские регулярные войска, в т.ч. - спецназ.

Об этом 24 августа заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

"Наша разведка подтверждает: минимальный уровень регулярных российских войск на оккупированных территориях Донбасса - примерно 3 тыс. человек. В составе 39 тыс. войск, находящихся на оккупированной территории - российский спецназ и представители регулярных войск РФ", - отметил Порошенко.

"Это очень опасно. С другой стороны мы видим в этом определенные положительные моменты - потому что тем самым повышается ответственность России и возможность обеспечить прекращение огня, вывод войск и беспрепятственный доступ миссии ОБСЕ к участкам границы, которые сейчас не контролируются Украиной, а также прекратить поставки военной техники через границу и освобождение заложников", - добавил глава государства.

Украинская правда