У Києві затримали причетного до вбивства іноземця

Поліція затримала зловмисника, причетного до вбивства іноземного громадянина у Києві.

Про це 24 серпня повідомили у прес-службі столичного главку поліції.

"За кілька годин після повідомлення про вбивство було знайдено автомобіль, у якому затримали чоловіка", - повідомили у поліції.

Як зазначив начальник ГУ Нацполіції у Києві Андрій Крищенко, при огляді автомобіля виявили плями крові, гільзи та пошкодження від куль.

"Чоловіка затримано за ст.208 КПК, з ним працюють слідчі. Збираються докази, встановлюються всі обставини події, встановлюються можливі свідки і мотиви вбивства, а також інші особи, які мали стосунок до цієї події", - зазначив Крищенко.

За фактом розпочато 2 кримінальних провадження: за фактом умисного вбивства – ст. 115 і за фактом заволодіння транспортним засобом (зловмисник втікав на автомобілі потерпілого) - ст. 289 КК України.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що у центрі Києва невідомі розстріляли чоловіка і зникли на автомобілі. У поліції повідомили, що застрелений був іноземцем 1988 року народження.

Українська правда