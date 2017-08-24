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День Незалежності в АТО: 11 обстрілів, трьох військових поранено

Четвер, 24 серпня 2017, 18:56

На День Незалежності бойовики порушили "тишу" 11 разів, троє бійців зазнали поранень. 

Про це ввечері 24 серпня повідомили у прес-центрі штабу АТО. 

За даними штабу, найбільша активність противника зафіксували на Луганському напрямку, де бойовики били з 82-мм мінометів на околицях Новоолександрівки та Катеринівки.

"На підступах до Кримського злочинці двічі відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, працювали снайперські пари", -  повідомили у прес-центрі штабу. 

На Донецькому напрямку велися обстріли Авдіївської промзони. Також бойовики били з гранатометів та великокаліберних кулеметів по опорних пунктах поблизу шахти Бутівка.

"Українські військові у відповідь накрили противника щільним вогнем, в результаті цього протистояння 3 наших бійців отримали поранення", - повідомили у штабі.

На Приморському напрямку близько 8:00 бойовики випустили 10 мін калібру 120 мм у районі Чермалика.

"Українська правда" в Threads

Теми: АТОДонбас
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