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День Независимости в АТО: 11 обстрелов, 3 военных ранены

Четверг, 24 августа 2017, 18:56

На День Независимости боевики нарушили "тишину" 11 раз, трое бойцов получили ранения.

Об этом вечером 24 августа сообщили в пресс-центре штаба АТО.

По данным штаба, наибольшая активность противника зафиксирована на Луганском направлении, где боевики били из 82-мм минометов в окрестностях Новоалександровки и Катериновки.

"На подступах к Крымскому преступники дважды открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, работали снайперские пары", - сообщили в пресс-центре штаба.

На Донецком направлении велись обстрелы Авдеевской промзоны. Также боевики били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам вблизи шахты Бутовка.

"Украинские военные в ответ накрыли противника плотным огнем, в результате этого противостояния 3 наших бойцов получили ранения", - сообщили в штабе.

На Приморском направлении около 8:00 боевики выпустили 10 мин калибра 120 мм в районе Чермалыка. 

Темы: АТОДонбасс
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