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Тіллерсон: США пишаються партнерством з Україною та непохитні у своїй підтримці

Четвер, 24 серпня 2017, 19:46

Сполучені Штати пишаються партнерством з Україною та твердо підтримують її суверенітет і територіальну цілісність.

Про це ідеться у привітанні Державного секретаря США Рекса Тіллерсона до Дня незалежності, опублікованому 24 серпня на сайті Держдепу.

"Ми глибоко цінуємо дружбу, яку ми розвинули впродовж 25 років дипломатичних відносин. Ми високо цінуємо ваше завзяття перед обличчям серйозних проблем, в тому числі перед очолюваним Росією конфліктом на Донбасі, російською окупацією та спробою анексії Криму", - ідеться в заяві.

За словами Тіллерсона, незважаючи на труднощі, український народ проявив рішучість у створенні економічних можливостей, боротьбі з корупцією і зміцненні демократичних інститутів.

"США пишаються тим, що були партнером на шляху України, ми, як і раніше, непохитно підтримуємо ваш суверенітет, територіальну цілісність і демократію. Нехай наступний рік принесе мир, процвітання і прогрес українському народу", - наголосив Держсекретар США.

Європейська правда

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Теми: США
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