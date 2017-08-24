Тиллерсон: США гордятся партнерством с Украиной и непоколебимы в своей поддержке

Соединенные Штаты гордятся партнерством с Украиной и твердо поддерживают ее суверенитет и территориальную целостность.

Об этом говорится в поздравлении Государственного секретаря США Рекса Тиллерсона ко Дню независимости, опубликованном 24 августа на сайте Госдепа.

"Мы глубоко ценим дружбу, которую мы развили в течение 25 лет дипломатических отношений. Мы высоко ценим ваше стремление перед лицом серьезных проблем, в том числе перед возглавляемым Россией конфликтом на Донбассе, российской оккупацией и попыткой аннексии Крыма", - говорится в заявлении.

По словам Тиллерсона, несмотря на трудности, украинский народ проявил решимость в создании экономических возможностей, борьбе с коррупцией и укреплении демократических институтов.

"США гордятся тем, что были партнером на пути Украины, мы, как и раньше, стойко поддерживаем ваш суверенитет, территориальную целостность и демократию. Пусть следующий год принесет мир, процветание и прогресс украинскому народу", - подчеркнул Госсекретарь США.

Европейская правда