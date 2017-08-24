Меттіс: Реформа оборонного сектору може стати найефективнішою

Реформа оборонного сектору України може стати найефективнішою.

Про це під час зустрічі з главою Міноборони України Степаном Полтораком заявив глава Пентагону США Джеймс Меттіс, повідомляє прес-служба МОУ.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили розвиток спроможностей ЗСУ на сучасному етапі та розширення матеріально-технічної підтримки з боку США для відсічі агресії та проведення заходів оборонної реформи.

"Ми розуміємо, що під час ведення бойових дій надзвичайно важко проводити реформи але разом з тим, саме ця реформа може бути найефективнішою - тому що усі рішення перевіряються з урахуванням бойових дій", - заявив Меттіс.

Також він зауважив, що розуміє наскільки багато перешкод з’являються під час реформування і цей шлях важливо пройти для виконання інших складних завдань.