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Мэттис: Реформа оборонного сектора может стать самой эффективной

Четверг, 24 августа 2017, 21:06

Реформа оборонного сектора Украины может стать эффективной.

Об этом во время встречи с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком заявил глава Пентагона США Джеймс Мэттис, сообщает пресс-служба МОУ.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили развитие способностей ВСУ на современном этапе и расширение материально-технической поддержки со стороны США для отпора российской агрессии и проведения мероприятий военной реформы.

"Мы понимаем, что при ведении боевых действий чрезвычайно трудно проводить реформы, но вместе с тем именно эта реформа может быть эффективной - потому что все решения проверяются с учетом боевых действий", - заявил Мэттис.

Также он отметил, что понимает, насколько много препятствий появляются при реформировании и этот путь важно пройти для выполнения других сложных задач.

Темы: реформыМинобороныСША
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