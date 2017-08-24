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Лех Валенса попал в ДТП в Гданьске

Четверг, 24 августа 2017, 21:39

Экс-президент Польши Лех Валенса попал в ДТП.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на польские СМИ.

Авария произошла в четверг в Гданьске, городе на севере Польши, где живет Валенса.

Отмечается, что 73-летний Валенса ехал на государственном автомобиле, что является привилегией для бывших президентов.

Бюро по защите прав человека подтвердило информацию о происшествии и заявило, что в результате аварии никто не пострадал. Там также сообщили, что авария была вызвана другим автомобилем.

Как сообщалось, следственный отдел Института национальной памяти Польши начал уголовное производство против бывшего президента Польши Леха Валенсы через предоставление им заведомо ложных показаний.

Он отрицает свою вину

"Украинская правда" в Threads

Темы: Польша
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