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Роналду назвали кращим гравцем року за версією УЄФА

Четвер, 24 серпня 2017, 22:12

Нападника іспанського "Реала" Кріштьяну Роналду визнано кращим гравцем року сезону 2016-2017 за версією УЄФА.

Фінальне голосування відбулося у четвер у Монако під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2017/18, пише Sport.ua.

Перед жеребкуванням кращим гравцям минулого сезону вручили нагороди: кращим воротарем назвали воротаря "Ювентуса" Джанлуїджі Буффона, кращим захисником - переможець Ліги чемпіонів Серхіо Рамос, кращим півзахисником назвали одноклубника Рамоса Луку Модріча.

Теми: футбол
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