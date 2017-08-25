Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підозрюваному у вбивстві іноземця в Києві оголошено про підозру

П'ятниця, 25 серпня 2017, 10:16

Затриманому за підозрою у вбивстві іноземного громадянина у центрі Києва оголошено про підозру. 

Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець. 

"Зловмиснику, затриманому у зв'язку із вбивством іноземного громадянина 23 серпня на вул. Шота Руставелі оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 12, ч. 2 ст. 115 КК України - "умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб", - повідомила вона. 

Як відомо, підозрюваного затримали під час спроби втекти з місця вчинення злочину на автомобілі.

За даними прокуратури, зловмисником виявився 36-річний чоловік, який тимчасово мешкає у столиці. З ним проводяться слідчі дії та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теми: Київпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Київ
Кличко розповів, скільки переселенців іще може прийняти Київ
Президент Південної Кореї з неоголошеним візитом прибув до Києва
З третього поверху будинку під Києвом випала 4-річна дівчинка
Останні новини
14:27
Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
Усі новини...
Реклама: