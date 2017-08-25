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Подозреваемому в убийстве иностранца в Киеве объявлено о подозрении

Пятница, 25 августа 2017, 10:16

Задержанному по подозрению в убийстве иностранного гражданина в центре Киева объявлено о подозрении.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Злоумышленнику, задержанному в связи с убийством иностранного гражданина 23 августа на ул. Шота Руставели объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.12, ч. 2 ст. 115 УК Украины - "умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц", - сообщила она.

Как известно, подозреваемого задержали при попытке скрыться с места совершения преступления на автомобиле.

По данным прокуратуры, злоумышленником оказался 36-летний мужчина, который временно проживает в столице. С ним проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевпрокуратура
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