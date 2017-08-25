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Кличко розповів про перспективи метро на Троєщину

П'ятниця, 25 серпня 2017, 11:22
Кличко розповів про перспективи метро на Троєщину

Мер Києва Віталій Кличко презентує інвесторам проект добудови Подільсько-Воскресенського мосту на інвестиційному форумі у Німеччині восени.

Про це Кличко заявив в ефірі телеканалу "Newsone", повідомляє прес-служба політика. 

"У вересні їду до Німеччини на інвестфорум, щоб презентувати проект, і максимум за 2-3 роки закінчити будівництво мосту", - заявив він. 

За словами мера Києва, запустити гілку метро на Троєщину можливо лише після добудови Подільсько-Воскресенського моста. 

Кличко зазначив,  що для будівництва мосту та запуску метро необхідно приблизно 400 млн євро, і Німеччина вже виділила 200 тис. євро на експертну оцінку стану мосту, яку німецькі фахівці презентували ще у квітні поточного року.

Як відомо, будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу було розпочато у грудні 2003 року, проте з 2007 року роботи були припинені через відсутність фінансування.

У 2010 році фінансування було відновлено, і в кінці жовтня була здана в експлуатацію перша черга: відкрито двосторонній рух транспорту по Гаванському мосту і естакаду з мосту на вул. Набережно-Хрещатицька.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід довжиною 7 км і шириною 35 м призначений для автомобільного транспорту та поїздів метрополітену, має з'єднати Правий берег (Поділ), Труханів острів і Лівий берег Києва (Троєщину і Воскресенський масив). 

Переможцем відкритого конкурсу на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту стало ТОВ "Еко-Буд-Трейд" (Київ). Ряд робіт по будівництву моста компанія повинна завершити в 2017 році.

Експертиза, проведена німецькими фахівцями, показала, що Подільсько-Воскресенський міст знаходиться в непоганому стані, а вартість добудови становитиме близько 350 млн євро.

Подільсько-Воскресенський міст у Києві став об'єктом дослідження для фахівців з Німеччини як невдалий архітектурний проект,  аналіз якого зробили для створення практичного посібника з планування та будівництва великих мостів.

Українська правда 

Теми: КиївВіталій Кличкобудівництво
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