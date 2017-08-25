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Кличко рассказал о перспективах метро на Троещину

Пятница, 25 августа 2017, 11:22
Кличко рассказал о перспективах метро на Троещину

Мэр Киева Виталий Кличко представит инвесторам проект достройки Подольско-Воскресенского моста на инвестиционном форуме в Германии осенью.

Об этом Кличко заявил в эфире телеканала "Newsone", сообщает пресс-служба политика.

"В сентябре еду в Германию на инвестфорум, чтобы презентовать проект, и максимум через 2-3 года закончить строительство моста", - заявил он.

По словам мэра Киева, запустить ветку метро на Троещину возможно только после достройки Подольско-Воскресенского моста.

Кличко отметил, что для строительства моста и запуска метро необходимо около 400 млн евро, и Германия уже выделила 200 тыс. евро на экспертную оценку состояния моста, которую немецкие специалисты представили еще в апреле текущего года.

Как известно, строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода было начато в декабре 2003 года, однако с 2007 года работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования.

В 2010 году финансирование было возобновлено, и в конце октября была сдана в эксплуатацию первая очередь: открыто двустороннее движение транспорта по Гаванскому мосту и эстакаду с моста на ул. Набережно-Крещатицкая.

Подольско-Воскресенский мостовой переход длиной 7 км и шириной 35 м предназначен для автомобильного транспорта и поездов метрополитена и должен соединить Правый берег (Подол), Труханов остров и Левый берег Киева (Троещину и Воскресенский массив).

Победителем открытого конкурса на строительство Подольско-Воскресенского моста стало ООО "Эко-Буд-Трейд" (Киев). Ряд работ по строительству моста компания должна завершить в 2017 году.

Экспертиза, проведенная немецкими специалистами, показала, что Подольско-Воскресенский мост находится в неплохом состоянии, а стоимость достройки составит около 350 млн евро.

В июле 2017 года Кличко заявил, что достройка Подольско-Воскресенского моста начнется через месяц. 

Подольско-Воскресенский мост в Киеве стал объектом исследования для специалистов из Германии как неудачный архитектурный проект, анализ которого сделали для создания практического пособия по планированию и строительству больших мостов.

Украинская правда

Темы: КиевВиталий Кличкостроительство
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