2 роки вироку Сенцову та Кольченку: Під посольством РФ у Києві провели акцію

Біля посольства РФ у Києві пройшла акція солiдарностi з політв'язнями Олегом Сенцовим та Олександром Кольченком, незаконно засудженими в Росії.

Організатори заходу - "Комітет солідарності" з кримськими заручниками - влаштував акцію під російською дипустановою до другої річниці винесення вироку українцям.

"25 серпня минає два роки від дня винесення вироку кінорежисеру, письменнику, активісту Олегу Сенцову та активісту Олександру Кольченку. ... Цього ж дня виповнюється 49 років від дня "демонстрації сімох", яка була проведена 25 серпня 1968 року на Червоній площі у Москві", - зазначають організатори акції солідарності.

"Тоді семеро дисидентів вийшли на площу на знак протесту проти окупації Чехословаччини військами Варшавського пакту. Внаслідок демонстраціїї її учасникам та учасницям були присуджені різні терміни ув'язнення та примусового "лікування" у психлікарні. Події розділяє 47 років, однак поєднує цинізм, свавілля та жорстокість влади, відсутність справжнього правосуддя. Але водночас – і бажання відстоювати справедливість, боротьба "за вашу і нашу свободу", солідарність", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а ще одного українця Олександра Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Сенцова й Кольченка у лютому 2016 року етапували до Челябінської області.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.

Кінематографісти з різних країннеодноразово демонстрували солідарність з українським кінорежисером і вимагали його звільнення.

26 квітня 2017 року Сенцову присудили премію американського ПЕН-центру імені Барбари Голдсміт "Свобода писати".

Українська правда