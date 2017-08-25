Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

2 года приговора Сенцову и Кольченко: Под посольством РФ провели акцию

Пятница, 25 августа 2017, 16:13
2 года приговора Сенцову и Кольченко: Под посольством РФ провели акцию

Возле посольства РФ в Киеве прошла акция солидарности с политзаключенными Олегом Сенцовым и Александром Кольченко, незаконно осужденными в России.

Организаторы мероприятия - "Комитет солидарности" с крымскими заложниками - устроил акцию под российским дипучреждением ко второй годовщине вынесения приговора украинцам.

"25 августа проходит два года со дня вынесения приговора кинорежиссеру, писателю, активисту Олегу Сенцову и активисту Александру Кольченко. ... В этот же день исполняется 49 лет со дня "демонстрации семерых", которая была проведена 25 августа 1968 года на Красной площади в Москве", - отмечают организаторы акции солидарности.

"Тогда семь диссидентов вышли на площадь в знак протеста против оккупации Чехословакии войсками Варшавского пакта. В результате демонстрациии ее участники и участницы были приговорены к разным срокам заключения и принудительного "лечения" в психбольницах. ... События разделяет 47 лет, однако сочетает цинизм, произвол и жестокость власти, отсутствие настоящего правосудия. Но одновременно - и желание отстаивать справедливость, борьбу "за нашу и вашу свободу", солидарность", - говорится в сообщении.

Как известно, 25 августа 2015 российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму,  а еще одного украинца Александра Кольченко - к 10 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

В феврале 2016 года Сенцова и Кольченко этапировали в Челябинскую область

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их.

Кинематографисты из разных стране неоднократно демонстрировали солидарность с украинским кинорежиссером и требовали его освобождения.

В апреле 2017 года Сенцову присудили премию американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит "Свобода писать".

Украинская правда

Темы: СенцовРосcияполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Сенцов
Сенцов попал под обстрел на фронте
Сенцов получил контузию на фронте
Сенцова повысили в звании
Последние новости
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
Все новости...
Реклама: