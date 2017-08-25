Порошенко отримав 172 тисячі від відчуження майна

Президент Петро Порошенко у серпні отримав 172 тисячі гривень від відчуження рухомого майна.

Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Покупцем рухомого майна Порошенка став Ігор Мозоль. Громадянин із таким ім’ям ідентифікований на посаді директора з економічної безпеки публічного акціонерного товариства "Київоблгаз".

Як повідомляється на сайті вищезгаданого підприємства, Ігор Мозоль має великий досвід у правоохоронній діяльності, працював в управлінні боротьби з організованою злочинністю Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві й Київській області, а також очолював відділ протидії злочинам у бюджетній сфері управління захисту економіки у місті Києві департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Радіо Свобода зазначає, що Мозоль упродовж останніх місяців не вносив змін до декларації.

Крім того, у серпні президент Петро Порошенко задекларував 1 231 190 гривень відсотків за своїми депозитними рахунками у "Міжнародному інвестиційному банку". За даними Нацбанку, станом на січень 2017 року Порошенко є акціонером цієї фінансової установи, сукупно йому належать 60% цього банку.