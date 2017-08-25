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Україна планує позиватись проти РФ через сільгосппродукцію

П'ятниця, 25 серпня 2017, 17:30

До кінця 2017 року Україна може подати позов проти РФ до Світової організації торгівлі щодо поставок сільськогосподарської продукції.

Про це 25 серпня заявила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська під час економічного форуму "Підтримка економічного розвитку України: співпраця між урядом України та діаспорою". 

"Ми завершуємо фінальну роботу щодо подання до СОТ позову щодо сільськогосподарської продукції", - зазначила Микольська. 

За її словами, позов буде стосуватиметься тих товарних груп, де українська сторона має сильну доказову базу і за тими товарними позиціями, де українські виробники готові надати конкретні факти.

Заступник міністра зазначила, що це четвертий позов України щодо РФ.

"Щодо залізничного обладнання ми просуваємося, щоб отримати рішення СОТ (за позовом) до кінця цього року", - додала Микольська.

Інтерфакс-Україна

Теми: Росіяторгівлясільське господарство
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