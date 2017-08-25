Украина планирует судиться против РФ из-за сельхозпродукции

До конца 2017 года Украина может подать иск против РФ в ВТО относительно поставок сельскохозяйственной продукции.

Об этом 25 августа заявила замминистра экономического развития и торговли Наталья Мыкольская журналистам в ходе экономического форума "Поддержка экономического развития Украины: сотрудничество между правительством Украины и диаспорой".

"Мы завершаем финальную работу по представлению в ВТО иска о сельскохозяйственной продукции", - отметила Мыкольская.

По ее словам, иск будет касаться тех товарных групп, где украинская сторона имеет сильную доказательную базу и по тем товарным позициям, где украинские производители готовы предоставить конкретные факты.

Замминистра отметила, что это четвертый иск Украине к РФ.

"Относительно железнодорожного оборудования мы продвигаемся, чтобы получить решение ВТО (по иску) до конца этого года", - добавила она.

Интерфакс-Украина