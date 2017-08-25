Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина планирует судиться против РФ из-за сельхозпродукции

Пятница, 25 августа 2017, 17:30

До конца 2017 года Украина может подать иск против РФ в ВТО относительно поставок сельскохозяйственной продукции.

Об этом 25 августа заявила замминистра экономического развития и торговли Наталья Мыкольская журналистам в ходе экономического форума "Поддержка экономического развития Украины: сотрудничество между правительством Украины и диаспорой".

"Мы завершаем финальную работу по представлению в ВТО иска о сельскохозяйственной продукции", - отметила Мыкольская.

По ее словам, иск будет касаться тех товарных групп, где украинская сторона имеет сильную доказательную базу и по тем товарным позициям, где украинские производители готовы предоставить конкретные факты.

Замминистра отметила, что это четвертый иск Украине к РФ.

"Относительно железнодорожного оборудования мы продвигаемся, чтобы получить решение ВТО (по иску) до конца этого года", - добавила она.

Интерфакс-Украина

Темы: Росcияторговлясельское хозяйство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Росcия
РФ формирует новые подразделения, но этого недостаточно без усиления мобилизации - разведка Британии
Россияне за ночь трижды обстреляли Никопольский район
За минувшие сутки произошло более 40 боевых столкновений с врагом – Генштаб
Последние новости
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
Все новости...
Реклама: