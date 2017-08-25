ЦПК: Конфісковані гроші Януковича роздали аграріям - друзям Порошенка

Більшу частину коштів з конфіскованих "мільярдів Януковича", які мали бути виділені на сільське господарство за програмою Мінагрополітики, отримали найбільші аграрні холдинги, що належать Юрію Косюку та Олегу Бахматюку - "Миронівський хлібопродукт" та "Укрлендфармінг".

Про це йдеться у колонці виконавчого директора Центру протидії корупції Дарини Каленюк на "Економічній правді".

Як відомо, за повідомленням генпрокурора Юрія Луценка, до держбюджету було конфісковано 1,5 мільярди доларів екс-президента - втікача. У квітні до спецфонду надійшло 29,668 млрд гривень від конфіскації "активів Януковича".

Згідно з постановою Кабміну, яка визначила порядок використання коштів зі спецфонду, на армію та підвищення обороноздатності мали виділити 25,86%. З цих грошей Нацгвардія отримала 6% від надходжень, Міноборони — 5.5%, Державне космічне агентство — 4%, МВС — 4.3%, Мінекономрозвитку для нарощування оборонно-промислового комплексу — 3.45%, Держспецзвязок — 1.7%, CБУ та ДСНС — по 0,86% відповідно.

Решту - 51,81% та 22,2% - мали спрямувати на "регіональний розвиток" та "фінансову підтримку сільгосптоваровиробників" відповідно.

"Більшість дотацій на сільське господарство за програмою Мінагрополітики у січні-червні 2017 року отримали два великих агрохолдинги України: "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка (809 млн грн) та "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка (142 млн грн)", - зазначає Калинюк.

"Косюку, який у 2015 році був заступником голови адміністрації Порошенка, дійсно, "потрібна" пряма державна бюджетна підтримка. Утримувати розкішний "Версаль" під Києвом, яхту і літак — витратна справа.... Бахматюк заборгував державі та вкладникам двох своїх банків-банкрутів "Фінансова Ініціатива" та "VAB" мільярди гривень. Зараз його борги повертає держава, а вкладники втратили можливість повернути свої кошти", - зазначає виконавчий директор ЦПК.

Яхти Юрія Косюка, вартістю 150-180 та 20-30 мільйонів доларів відповідно. Літак Юрія Косюка

Як відомо, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній пов’язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов’язаними з ними особами.

Кабмін заклав у державний бюджет на 2017 рік надходження від спеціальної конфіскації коштів корупціонерів суму у 10,5 мільярдів гривень.

Наприкінці квітня 2017 року в РНБО повідомили, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Українська правда