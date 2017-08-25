ЦПК: Конфискованные деньги Януковича раздали аграриям - друзьям Порошенко

Большую часть средств из конфискованных "миллиардов Януковича", которые должны были выделить на сельское хозяйство по программе Минагрополитики, получили самые аграрные холдинги, принадлежащие Юрию Косюку и Олегу Бахматюку - "Мироновский хлебопродукт" и "Укрлендфарминг".

Об этом говорится в колонке исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк на "Экономической правде".

Как известно, по сообщению генпрокурора Юрия Луценко, в госбюджет было конфисковано 1,5 миллиарда долларов экс-президента - беглеца. В апреле в спецфонд поступило 29,668 млрд гривен от конфискации "активов Януковича".

Согласно постановлению Кабмина, которое определило порядок использования средств из спецфонда, на армию и повышение обороноспособности должны были выделить 25,86%. Из этих денег Нацгвардия получила 6% от поступлений, Минобороны - 5.5%, Государственное космическое агентство - 4%, МВД - 4.3%, Минэкономразвития для наращивания оборонно-промышленного комплекса - 3.45%, Госспецсвязь - 1.7%, CБУ и ГосЧс - по 0,86% соответственно.

Остальные - 51,81% и 22,2% - должны быть направлены на "региональное развитие" и "финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей" соответственно.

"Большинство дотаций на сельское хозяйство по программе Минагрополитики в январе-июне 2017 получили два больших агрохолдинга Украины: "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка (809 млн грн) и "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка (142 млн грн)", - отмечает Калинюк.

"Косюку, который в 2015 году был заместителем главы администрации Порошенко, действительно, "нужна" прямая государственная бюджетная поддержка. Содержать роскошный "Версаль" под Киевом, яхту и самолет - затратное дело .... Бахматюк задолжал государству и вкладчикам двух своих банков- банкротов "Финансовая Инициатива" и "VAB" миллиарды гривен. Сейчас его долги возвращает государство, а вкладчики потеряли возможность вернуть свои средства ", - отмечает исполнительный директор ЦПК.

Яхты Юрия Косюка стоимостью 150-180 и 20-30 млн долларов соответственно самолет Юрия Косюка

Как известно, 28 января 2015 Госслужба финансового мониторинга заблокировала 1,42 миллиарда долларов на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.

Кабмин заложил в госбюджет на 2017 год поступления от специальной конфискации средств коррупционеров сумму в 10,5 млрд гривен.

В конце апреля 2017 года в СНБО сообщили, что суд последней инстанции позволил конфискацию арестованных 1,5 млрд долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.

Украинская правда