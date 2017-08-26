В Одесі сталася ДТП з автобусом, 12 людей травмовані, 1 загинула
Увечері 25 серпня в Одесі на вул. Грушевського сталася ДТП за участю рейсового автобуса сполученням "Ізмаїл - Одеса" та позашляховика.
Про це повідомляє прес-служба поліції в Одеській області.
В результаті ДТП 12 осіб травмовано, одна людина загинула.
"Попередньо встановлено, що водій позашляховика спровокувала ДТП, в результаті зіткнення отримала важкі травми та була госпіталізована до реанімаційного відділенні медичного закладу, де померла", - говориться в повідомленні.
Серед постраждалих - троє дітей, які їхали в позашляховику.
"Немовля перебувало в дитячому кріслі, тому жодних ушкоджень не отримало, двоє інших дітей отримали незначні ушкодження, їх життю та здоров'ю на даний час нічого не загрожує", - відзначили в поліції.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції і працівники медичної служби.