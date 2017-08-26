Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе произошло ДТП с автобусом, 12 человек травмированы, 1 погиб

Суббота, 26 августа 2017, 00:24

Вечером 25 августа в Одессе на ул. Грушевского произошло ДТП с участием рейсового автобуса сообщением "Измаил - Одесса" и внедорожника.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

В результате ДТП 12  человек травмированы, один человек погиб.

"Предварительно установлено, что водитель внедорожника спровоцировала ДТП, в результате столкновения получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение медицинского учреждения, где умерла", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших – три ребенка, которые ехали во внедорожнике.

"Младенец находился в детском кресле, поэтому никаких повреждений не получил, двое других детей получили незначительные повреждения, их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает", - отметили в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и работники медицинской службы.

 
 

Темы: ДТПОдесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
ДТП
Экспертиза установила, что судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца – ГБР
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли
Ступка предстанет перед судом за пьяное ДТП
Последние новости
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
Все новости...
Реклама: