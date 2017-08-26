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Прикордонники виявили підводний спиртопровід з Молдови в Україну

Субота, 26 серпня 2017, 03:44

В ході моніторингу берегової лінії Кучурганського водосховища прикордонники відділу "Лиманське" виявили шланг діаметром 32 мм.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.

"Трубопровід був прокладений з Республіки Молдова до України на напрямку Дністровськ – Лиманське. З його допомогою зловмисники ймовірно планували незаконно переміщувати спирт з Молдови до України", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що цей трубопровід був встановлений нещодавно і ще не використовувався, оскільки шланг був новий і порожній і не містив характерного запаху спирту.

Трубопровід був надійно закріплений на молдавській стороні, тому правоохоронці за допомогою прикордонного катера демонтували тільки частину шланга - до лінії державного кордону. Протяжність вилученої труби склала 540 м.

Теми: Прикордонна служба
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