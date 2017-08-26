Пограничники обнаружили подводный спиртопровод из Молдовы в Украину

В ходе мониторинга береговой линии Кучурганского водохранилища пограничники отдела "Лиманское" обнаружили шланг диаметром 32 мм.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Трубопровод был проложен из Республики Молдова в Украину на направлении Днестровск - Лиманское. С его помощью злоумышленники предположительно планировали незаконно перемещать спирт из Молдовы в Украину", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что этот трубопровод был установлен недавно и еще не использовался, поскольку шланг был новый и пустой и не содержал характерного запаха спирта.

Трубопровод был надежно закреплен на молдавской стороне, поэтому правоохранители с помощью пограничного катера демонтировали только часть шланга - до линии государственной границы. Протяженность удаленной трубы составила 540 м.