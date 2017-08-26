Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп заборонив трансгендерам служити в армії

Субота, 26 серпня 2017, 11:20

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким міністерству оборони США та міністерству внутрішньої безпеки США заборонено брати на службу в армію трансгендерів.

Текст документа оприлюднений на сайті Білого дому, пише DW.

Окрім того Пентагону та міністерству внутрішньої безпеки заборонено оплачувати процедури зі зміни статі трансгендерів.

"Фінансування дозволяється лише у тому разі, якщо такі процедури були розпочаті ще до набуття чинності закону", - йдеться у документі.

Заборона набуде чинності з 23 березня 2018 року.

Адміністрація Барака Обами скасувала заборону приймати на службу трансгендерів у 2016 році.

У документі зазначається, що тоді не було наведено доказів того, що скасування обмежень не перешкоджатиме ефективності військових, не порушить згуртованості й не зашкодить ресурсам збройних сил. 

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАарміяТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
США
В Пентагоні припускають, що у Пригожина є двійники – ЗМІ  
Майже половина американців хоче молодшого президента, ніж Байден та Трамп
Вартість нового пакета зброї зі США з касетними боєприпасами сягне до $800 мільйонів – ЗМІ
Останні новини
14:27
Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
Усі новини...
Реклама: