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Трамп запретил трансгендерам служить в армии

Суббота, 26 августа 2017, 11:20

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым министерству обороны США и министерству внутренней безопасности США запрещено принимать на службу в армию трансгендеров.

Текст документа обнародован на сайте Белого дома, пишет DW.

Кроме того Пентагону и министерству внутренней безопасности запрещено оплачивать процедуры по изменению пола трансгендеров.

"Финансирование разрешается только в том случае, если такие процедуры были начаты еще до вступления в силу закона", - говорится в документе.

Запрет вступит в силу с 23 марта 2018 года.

Администрация Барака Обамы отменила запрет принимать на службу трансгендеров в 2016 году.

В документе отмечается, что тогда не были приведены доказательства того, что отмена ограничений не будет препятствовать эффективности военных, не нарушит сплоченности и не повредит ресурсам вооруженных сил.

Темы: СШАармияТрамп
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