Трамп запретил трансгендерам служить в армии
Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым министерству обороны США и министерству внутренней безопасности США запрещено принимать на службу в армию трансгендеров.
Текст документа обнародован на сайте Белого дома, пишет DW.
Кроме того Пентагону и министерству внутренней безопасности запрещено оплачивать процедуры по изменению пола трансгендеров.
"Финансирование разрешается только в том случае, если такие процедуры были начаты еще до вступления в силу закона", - говорится в документе.
Запрет вступит в силу с 23 марта 2018 года.
Администрация Барака Обамы отменила запрет принимать на службу трансгендеров в 2016 году.
В документе отмечается, что тогда не были приведены доказательства того, что отмена ограничений не будет препятствовать эффективности военных, не нарушит сплоченности и не повредит ресурсам вооруженных сил.