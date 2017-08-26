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Погода у найближчі дні: Вже не пекло

Субота, 26 серпня 2017, 14:26

27 серпня у західних та вдень - у північних областях очікується короткочасний дощ, місцями гроза; на решті територій без опадів.

За даним Укргідрометцентру, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 23-28°, у південній частині та на Закарпатті місцями 30-33°.

У Києві та області 27 серпня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура в Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°; по області вночі 12-17°, вдень 23-28°.

 



28 серпня на більшій частині території, крім Криму та Приазов'я, очікуються короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с. Вітер західний, південно-західний із переходом на північно-західний, 5-12 м/с.

Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів до 21°, вдень 23-29°, на півдні та сході місцями 30-32°, в західних і північних регіонах, а також у Вінницькій і Черкаській областях 16-22°, на півдні 21-27°.

 



Інтерфакс-Україна

Теми: погода
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