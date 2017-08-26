Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Погода в ближайшие дни: Уже не жара

Суббота, 26 августа 2017, 14:26

27 августа в западных и днем ​​- в северных областях ожидается кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков.

По данным Укргидрометцентра, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 23-28°, в южной части и на Закарпатье местами 30-33°.

В Киеве и области 27 августа ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем ​​25-27°; по области ночью 12-17°, днем ​​23-28°.

 


28 августа на большей части территории, кроме Крыма и Приазовья, ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Ветер западный, юго-западный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с.

Температура ночью 13-19°, на побережье морей до 21°, днем ​​23-29°, на юге и востоке местами 30-32°, в западных и северных регионах, а также в Винницкой и Черкасской областях 16-22°, на юге 21-27°.

 



Интерфакс-Украина

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
погода
Жителей Киевщины предупреждают о грозе
Жителей Киевщины предупреждают о приближении грозы
Из-за ливня в Черновцах подтопило квартиры в жилых домах – ГСЧС
Последние новости
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
Все новости...
Реклама: