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Глава МЗС Німеччини: Ми перебуваємо в стані "холодної війни 2.0"

Субота, 26 серпня 2017, 15:58

Німеччина опинилася на лінії фронту у новій холодній війні між Заходом і Сходом.

Про це заявив глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель в інтерв’ю Bild, повідомляє Reuters.

Взаємодіючи з президентом США Дональдом Трампом і президентом РФ Володимиром Путіним Німеччина має справу з сусідами на Заході та на Сході, які вірять "ене в силу права, а в право сильного", вважає Габріель.

Він підтримав Мартіна Шульца, кандидата у канцлери від СДПН, членом якої є сам, у критиці канцлерки Ангели Меркель за її бажання збільшити витрати на армію.

"Гадаю, це велика помилка" - сказав Габріель.

"Ми у стані холодної війни 2.0. Просто посередині. Ми опинилися перед новою фазою ядерного озброєння на Сході і Заході" - зазначив міністр.

Також він підтримав Шульца, який виступив за те, щоб США прибрали свою ядерну зброю з німецької території.

Європейська правда

Теми: Німеччина
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