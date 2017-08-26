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Глава МИД Германии: Мы находимся в состоянии "холодной войны 2.0"

Суббота, 26 августа 2017, 15:58

Германия оказалась на линии фронта в новой холодной войне между Западом и Востоком.

Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью Bild, сообщает Reuters.

Взаимодействуя с президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным Германия имеет дело с соседями на Западе и на Востоке, которые верят "ене в силу права, а право сильного", считает Габриэль.

Он поддержал Мартина Шульца, кандидата в канцлеры от СДПГ, членом которой является сам, в критике канцлера Ангелы Меркель за ее желание увеличить расходы на армию.

"Думаю, это большая ошибка", - сказал Габриэль.

"Мы в состоянии холодной войны 2.0. Просто посередине. Мы оказались перед новой фазой ядерного вооружения на Востоке и Западе", - отметил министр.

Также он поддержал Шульца, который выступил за то, чтобы США убрали свое ядерное оружие с немецкой территории.

Европейская правда

Темы: Германия
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