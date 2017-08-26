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Поїзд Жмеринка-Київ загорівся під час руху

Субота, 26 серпня 2017, 17:12

У суботу через загоряння електропоїзда № 828 Жмеринка-Київ у дорозі затрималися декілька пасажирських поїздів.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", зазначаючи, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Інцидент стався о 10:03 поблизу станції Кожанка. Загоряння було ліквідовано силами пожежного поїзда та пожежників. Після ліквідації пожежі пасажирів за допомогою допоміжного локомотиву було доправлено на станцію Фастів та пересаджено до іншого електропоїзда.

Через інцидент у дорозі затрималися такі пасажирські поїзди: № 70 Львів - Маріуполь - на 1 годину 49 хвилин , № 66 Кишинів - Москва - на 1 годину 16 хвилин, № 764 Одеса - Дарниця - на 1 годину 17 хвилин, № 23 Москва - Одеса - на 1 годину 01 хвилину, № 47 Москва - Кишинів - на 13 хвилин. Також затрималися два приміські поїзди.

"Проведемо детальне розслідування всіх подібних випадків. Має бути посилено контроль, а також передбачені додаткові кошти для підтримки в належному стані пасажирського рухомого складу", - зазначив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

Як повідомлялося, 25 серпня в Хустському районі Закарпаття під час руху приміського потягу виникло загоряння в моторному відсіку.

Українська правда

Теми: залізниця
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