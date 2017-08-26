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Поезд Жмеринка-Киев загорелся во время движения

Суббота, 26 августа 2017, 17:12

В субботу из-за возгорания электропоезда № 828 Жмеринка-Киев в пути задержались несколько пассажирских поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", отмечая, что в результате пожара никто не пострадал.

Инцидент произошел в 10:03 возле станции Кожанка. Возгорание было ликвидировано силами пожарного поезда и пожарных. После ликвидации пожара пассажиры с помощью вспомогательного локомотива были доставлены на станцию ​​Фастов и пересажены в другой электропоезд.

Из-за инцидента в пути задержались такие пассажирские поезда: №70 Львов-Мариуполь - на 1 час 49 минут, №66 Кишинев-Москва - на 1 час 16 минут, №764 Одесса-Дарница - на 1 час 17 минут, №23 Москва-Одесса - на 1 час 01 минуту, №47 Москва-Кишинев - на 13 минут. Также задержались два пригородных поезда.

"Проведем детальное расследование всех подобных случаев. Должен быть усилен контроль, а также предусмотрены дополнительные средства для поддержания в надлежащем состоянии пассажирского подвижного состава", - отметил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Как сообщалось, 25 августа в Хустском районе Закарпатья во время движения пригородного поезда произошло возгорание в моторном отсеке.

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Темы: железная дорога
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