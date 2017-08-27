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Навчання "Запад-2017" змушують західні країни бути готовими до всього - Волкер

Неділя, 27 серпня 2017, 01:23

Військові навчання "Запад-2017" змушують західні країни бути готовими до будь-якого розвитку подій, в тому числі, військової агресії.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер в інтерв'ю телеканалу "Прямий", передає Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що ці військові навчання Росії змушують нас бути готовими до якоїсь військової агресії, західне співтовариство має бути готове до будь-якого розвитку подій, ми повинні розвивати власну систему безпеки і працювати над нею разом", - сказав Волкер.

Як повідомлялося, російсько-білоруські стратегічні маневри "Запад-2017" пройдуть 14-20 вересня. Офіційно заявлялося, що в них будуть задіяні близько 13 тис. осіб.

У НАТО мають намір уважно стежити за тим, як РФ і Білорусь будуть проводити навчання, заявив в п'ятницю генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Посол Сполучених Штатів в Естонії Джеймс Мелвілл-молодший заявив, що в кожній балтійській країні буде розміщено по роті у період російських навчань "Запад".

Окрім того, під час навчань Білорусі і Росії "Запад-2017" США подвоять число винищувачів місії повітряної поліції НАТО в Литві.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяБілорусьНАТО
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