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Волкер висловився проти відновлення ядерної програми України

Неділя, 27 серпня 2017, 04:50

Відмова від ядерної зброї була "хорошим рішенням" для української влади, навіть незважаючи на конфлікт на Донбасі.

Про це спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив в інтерв'ю телеканалу "Прямий", передає DW.com.

Волкер назвав рішення Києва в 1994 році відмовитися від ядерної зброї "хорошим" і "правильним".

"Не думаю, що ядерна зброя була для України чимось позитивним", - заявив він, додавши, що не бажав би, щоб Україна відновила свою ядерну програму.

Як повідомлялося, Волкер також вважає, що з точки зору безпеки України поки не готова вступити в НАТО, а Альянс не готовий її зараз прийняти, але наголосив на необхідності продовжувати реформу армії за стандартами НАТО.

Як відомо, у 1994 році Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У тому ж році між Україною, США, Росією та Великою Британією було підписано угоду, яка містить пункти, що надають гарантії суверенітету та безпеки Україні.

"Українська правда" в Threads

Теми: ядерна зброя
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