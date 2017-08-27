Волкер высказался против возобновления ядерной программы Украины
Отказ от ядерного оружия был "хорошим решением" для украинских властей, даже несмотря на конфликт на Донбассе.
Об этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в интервью телеканалу "Прямой", передает DW.com.
Волкер назвал решение Киева в 1994 году отказаться от ядерного оружия "хорошим" и "правильным".
"Не думаю, что ядерное оружие было для Украины чем-то позитивным", - заявил он, добавив, что не желал бы, чтобы Украина возобновила свою ядерную программу.
Как сообщалось, Волкер также считает, что с точки зрения безопасности Украина пока не готова вступить в НАТО, а Альянс не готов ее сейчас принять, но отметил необходимость продолжать реформу армии по стандартам НАТО.
Как известно, в 1994 году Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. В том же году между Украиной, США, Россией и Великобританией было подписано соглашение, которое содержит пункты, которые предоставляют гарантии суверенитета и безопасности Украины.