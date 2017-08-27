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Поліція почала провадження через ДТП з сином Шуфрича

Неділя, 27 серпня 2017, 10:53

Поліція почала кримінальне провадження за фактом ДТП за участю сина народного депутата Нестора Шуфрича Нестора Шуфрича-молодшого.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, кримінальне провадження розпочато за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

"Водій співпрацює зі слідством, його закордонний паспорт долучено до матеріалів кримінального провадження. Автомобіль вилучили і доставили на арештмайданчик", - йдеться в повідомленні.

В поліції також повідомили, що водій пройшов тест на визначення стану сп’яніння і пройшов дослідження в лікарні: результати показали, що чоловік тверезий. Разом з тим, у нього взяли аналізи для встановлення наявності наркотичного сп’яніння.

В поліції розповіли, що аварія трапилась у суботу близько 22:30 у Печерському районі Києва: автомобіль Bentley на пішохідному переході збив чоловіка. Потерпілого із травмами тіла "швидка" доставила до лікарні. За попередньою інформацією лікарів, у потерпілого закрита черепно-мозкова травма, переломи передпліччя та гомілки.

Встановлено, що на момент аварії в салоні іномарки разом із водієм, 1994 року народження, перебував його товариш. Також відомо, що авто не належить водієві, а було взяте в оренду.

Неподалік від місця події виявили камери відео нагляду, записи з яких будуть вилучені у встановленому законодавством порядку. Для з’ясування обставин і механізму автопригоди будуть проведені експертизи, зокрема технічного стану машини, автотехнічна та фототехнічна.

Як повідомлялося, у суботу ввечері син народного депутата Нестора Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобілі Bentley на пішохідному переході скоїв наїзд на перехожого, постраждалий з численними травмами госпіталізований.

Прес-служба депутата Нестора Шуфрича повідомила, що ДТП скоєно на автомобілі марки Bentley, який синові депутата не належав, а був наданий автосалоном для зйомок кліпу його товариша, реп-виконавця, відомого під сценічним ім'ям Pabl.A на парковці клубу FreeДом.

Українська правда

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Теми: ШуфричполіціяДТП
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