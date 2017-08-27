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Рейтинг Макрона за місяць впав на 14%

Неділя, 27 серпня 2017, 12:05

Популярність президента Франції Еммануеля Макрона продовжує стрімке падіння і в серпні він втратив ще 14 пунктів.

Про це свідчать дані опитування Ifop-JDD, які щомісячно проводить видання Journal du Dimanche.

На сьогоднішній день президентом Франції задоволені 40% громадян, 57% - незадоволені діями глави держави (20% - дуже незадоволені).

Таким чином, за серпень Макрон втратив 14% президентського рейтингу, у липні падіння склало 10%.

 

Загалом з моменту обрання рейтинг Макрона впав на 24 пункти і це безпрецедентне падіння з часів президентства Жака Ширака, який з травня по серпень 1995 року втратив 20 пунктів.

У 2012 році попередник Макрона Франсуа Олланд користувався набагато більшою популярністю (54%), а у 2007 році Ніколя Саркозі мав ще вищий рейтинг (67%).

Рейтинг прем'єр-міністра Едуарда Філіппа також знижується – 47% французів задоволені його діями і це на 9% менше, ніж у липні.

Опитування проводилося в Інтернеті та за телефоном 25 і 26 серпня за вибіркою з 1023 чоловік за методом квотування.

Європейська правда

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Теми: Франція
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