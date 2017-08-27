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Рейтинг Макрона за месяц упал на 14%

Воскресенье, 27 августа 2017, 12:05

Популярность президента Франции Эммануэля Макрона продолжает стремительное падение и в августе он потерял еще 14 пунктов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Ifop-JDD, которые ежемесячно проводит издание Journal du Dimanche.

На сегодняшний день президентом Франции довольны 40% граждан, 57% - недовольны действиями главы государства (20% - очень недовольны).

Таким образом, за август Макрон потерял 14% президентского рейтинга, в июле падение составило 10%.

 

Всего с момента избрания рейтинг Макрона упал на 24 пункта и это беспрецедентное падение со времен президентства Жака Ширака, который с мая по август 1995 потерял 20 пунктов.

В то же время, в 2012 году его предшественник Франсуа Олланд пользовался гораздо большей популярностью (54%), а в 2007 году рейтинг Николя Саркози был еще выше (67%).

Рейтинг премьер-министра Эдуарда Филиппа также снижается - 47% французов довольны действиями и это на 9% меньше, чем в июле.

Опрос проводился в Интернете и по телефону 25 и 26 августа по выборке из 1023 человек по методу квотирования.

Европейская правда

Темы: Франция
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